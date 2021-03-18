Посол США в РФ продолжает работу, Вашингтон придает большое значение дипломатии - Белый дом

Посол США в РФ Джон Салливан продолжает работу, так как Вашингтон придает большое значение дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг.
"Наш посол Салливан остается в Москве, и он продолжает взаимодействовать как наша команда на месте с россиянами. Мы продолжаем думать, что дипломатия - первый шаг, и всегда должна быть первым шагом и нашей целью во всех отношениях, даже с нашими соперниками", - сказала Псаки, комментируя сложности в дипотношениях США и РФ.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву "для консультаций, для ревизии российско-американских отношений".
Это произошло после того, как американский президент Джо Байден дал утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей". На это негативно отреагировали в Кремле и Госдуме, а в МИД РФ заявили, что ждут разъяснений высказывания Байдена.
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