Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.023 GBR   2.3701 TRY   0.2269

Цена на нефть

17.03 $/bbl   WTI 64.60 -0.20 Brent 68.00 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.03.2021 21:40

В США верят, что могут наладить работу с РФ по Ирану, другим проблемам - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена верит, что, несмотря на непростые отношения, может найти пути взаимодействия с Россией по вопросам взаимного интереса, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы уверены, что мы можем продолжать искать пути работы над вопросами взаимного интереса", - заявила Псаки на брифинге.

"Нам нужно продолжать искать пути работы вместе... Есть области взаимного интереса", - добавила она. В качестве примеров, она назвала иранскую ядерную проблему, тему контроля над вооружениями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


В Белом доме пока не могут сказать, готов ли Байден на днях провести разговор с Путиным Российский МИД приступил к исполнению поручения Путина о подготовке контакта с Байденом Путин готов обсудить с Байденом двусторонние отношения, стратстабильность, региональные конфликты, борьбу с коронавирусом Россия не будет разрушать отношения с США, займется их ревизией - МИД РФ США надеются на продуктивную встречу в Москве по Афганистану - госдеп Администрация Байдена будет прямо говорить о проблемах с Россией - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]