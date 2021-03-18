В США верят, что могут наладить работу с РФ по Ирану, другим проблемам - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена верит, что, несмотря на непростые отношения, может найти пути взаимодействия с Россией по вопросам взаимного интереса, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы уверены, что мы можем продолжать искать пути работы над вопросами взаимного интереса", - заявила Псаки на брифинге.

"Нам нужно продолжать искать пути работы вместе... Есть области взаимного интереса", - добавила она. В качестве примеров, она назвала иранскую ядерную проблему, тему контроля над вооружениями.