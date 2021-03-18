США не сомневаются в эффективности санкционного давления на РФ - Белый дом

Администрация США убеждена, что санкции против России - эффективный инструмент воздействия, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем, что такие меры давали результаты", - заявила она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, о том, уверены ли в администрации США в эффективности санкционной политики в отношении Москвы. Он напомнил Псаки, что США очень активно вводили ограничительные меры против России еще во время пребывания на посту президента США Барака Обамы.

При этом Псаки заверила, что Вашингтон при решении проблем на мировой арене "не делает ставку только лишь на санкции".