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Регион 18.03.2021 21:54

В Белом доме пока не могут сказать, готов ли Байден на днях провести разговор с Путиным

В Белом доме пока не могут сказать, готов ли президент США Джо Байден на днях провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг.

"Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, был бы Байден готов к разговору с Путиным в ближайшее время.

Она напомнила, что Байден уже провел один телефонный разговор с Путиным, и при этом - есть мировые лидеры, с которыми президент США еще не успел провести такие переговоры.

Ранее в четверг Путин заявил, что вечером даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, либо в понедельник.

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Тэги: США, РОССИЯ, РАЗГОВОР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]