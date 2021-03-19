Thomson Reuters и менеджмент Refinitiv продают пакет акций LSEG стоимостью более $1 млрд

Thomson Reuters и некоторые представители менеджмента Refinitiv намерены продать порядка 10,5 млн голосующих акций London Stock Exchange Group PLC (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи.

Акции будут размещены от их лица среди институциональных инвесторов компаниями, принадлежащими консорциуму, который помимо Thomson Reuters и членов менеджмента Refinitiv включает в себя Blackstone Group Inc., а также ряд других инвесткомпаний.

Консорциуму принадлежит в общей сложности порядка 32% акций LSEG и 24% ее голосующих акций. Выставляемые на продажу бумаги представляют собой 1,9%-ную долю LSEG и 2,1% ее голосующих акций, сообщила J.P. Morgan Securities, являющаяся одним из организаторов размещения.

LSEG не получит поступлений от размещения.

Цена продажи, а также точное число размещаемых акций, будут определены в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Стоимость акций LSEG на закрытие торгов в Лондоне в четверг составила 73,58 фунта стерлингов. Таким образом, рыночная цена пакета из 10,5 млн акций LSEG составляет 772,6 млн фунтов ($1,08 млрд).

LSEG закрыла сделку по покупке Refinitiv, одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации, в январе текущего года. В рамках этой сделки компания выпустила новые акции в пользу продавца - консорциума, включающего Thomson Reuters и Blackstone. Решение о продаже акций LSEG было принято держателями акций в связи с завершением периода ограничения их продажи.