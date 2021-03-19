Пассажиропоток аэропортов Грузии в январе-феврале упал в 14 раз

Аэропорты Грузии в январе-феврале 2021 года обслужили 42,956 тыс. пассажиров, что на 93,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Агентство гражданской авиации республики.
"Столь резкое снижение пассажиропотока прямо связано с пандемией COVID-19, которая особенно сильно ударила по авиаиндустрии и сфере туризма", - говорится в сообщении ведомства.
За два месяца текущего года услугами Тбилисского международного аэропорта воспользовались 42,018 тыс. пассажиров (снижение на 89,5%), международного аэропорта Батуми - 373 человека (снижение на 99,1%). Международный аэропорт Кутаиси обслужил 327 человек (снижение на 99,8%).
Перевозки пассажиров через аэропорты местного назначения, которые функционируют в Местиа (высокогорный регион Сванетии) и Амбролаури (горный регион Рача), а также аэродрома Натахтари (близ Тбилиси), в январе-феврале составили суммарно около 240 человек - в 12 раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта прошлого года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти страны с 1 февраля 2021 года полностью отменили ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, которые восстанавливаются поэтапно.
Как сообщалось, в 2020 году пассажиропоток аэропортов Грузии составил 833,8 тыс. человек - в 6,2 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
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