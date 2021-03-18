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Дальнее зарубежье 18.03.2021 22:39

Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой - госдеп

США заинтересованы в том, чтобы наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявила на брифинге в четверг представитель Госдепартамента Джалина Портер.

"Наши отношения с Россией остаются проблематичными, но мы, на самом деле, к этому готовы. Наша цель в отношениях с Россией - чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", - сказала Портер.

Она добавила, что из-за действий России в последние несколько месяцев в отношениях двух стран наметились "элементы соперничества", и Вашингтон готов противостоять Москве в тех сферах, где это будет необходимо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГОСДЕП, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]