Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой - госдеп

США заинтересованы в том, чтобы наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявила на брифинге в четверг представитель Госдепартамента Джалина Портер.

"Наши отношения с Россией остаются проблематичными, но мы, на самом деле, к этому готовы. Наша цель в отношениях с Россией - чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", - сказала Портер.

Она добавила, что из-за действий России в последние несколько месяцев в отношениях двух стран наметились "элементы соперничества", и Вашингтон готов противостоять Москве в тех сферах, где это будет необходимо.