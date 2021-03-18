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Дальнее зарубежье 18.03.2021 22:45

В Париже и нескольких департаментах Франции вводят «локдаун» из-за ситуации с COVID-19

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели.

Речь идет о восьми департаментах региона Иль-де-Франс, в который входит Париж, а также о еще ряде департаментов региона О-де-Франс, Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр.

Ограничения начинают действовать с субботы и продлятся четыре недели.

При этом власти Франции решили не ограничивать работу школ, детских садов и других образовательных заведений в этих департаментах.

"Распространение эпидемии значительно ускоряется. Это похоже на третью волну", - сказал Кастекс.

В рамках "локдауна" работу должны будут прекратить почти все магазины, которые занимаются продажей не жизненно важных продуктов.

Премьер призвал компании перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. "Мы должны быть осторожны из-за опасности заражения на рабочих местах", - отметил он.

Французам будет разрешено свободно и без ограничений передвигаться, но только в радиусе 10 км от места жительства. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

Кроме того, Кастекс объявил о сохранении комендантского часа по всей Франции, но он будет действовать не с 18:00, как это было до сих пор, а с 19:00.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, МЕРЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]