Пауэлл считает необходимым усовершенствование системы трансграничных платежей

Пандемия коронавируса подчеркнула необходимость усовершенствования системы трансграничных денежных переводов, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"Пандемия высветила наименее эффективные сегменты нашей текущей системы платежей и усилила желание усовершенствовать и дигитализировать ее", - сказал Пауэлл, выступая на конференции, организованной Банком международных расчетов (BIS).

Он отметил, что существующая система является безопасной и надежной. Тем не менее, по мнению Пауэлла, она имеет ряд недостатков, среди которых - устаревшие технологии, а также неэффективность в ряде сегментов, которая затрудняет выполнение требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Федрезерв разрабатывает собственную систему мгновенных платежей - FedNow, которая сможет использоваться банками круглосуточно, в отличие от нынешней системы, доступной лишь в рабочие часы. По словам Пауэлла, эта система должна начать работать "где-то в конце 2023 года или в 2024 году".

Председатель ФРС также отметил, что цифровые валюты центробанков должны быть интегрированы в существующие платежные системы.