Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ

Сенат США в четверг утвердил выдвинутую президентом страны Джо Байденом кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщают американские СМИ.

До этого Бернса поддержал профильный комитет верхней палаты конгресса США.

У сенаторов от обеих партий с самого начала не было возражений против этой кандидатуры. Однако в начале марта сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявлял, что будет блокировать утверждение Бернса до тех пор, пока не добьется более жестких санкций против "Северного потока 2".