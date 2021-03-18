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Дальнее зарубежье 18.03.2021 23:20

Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ

Сенат США в четверг утвердил выдвинутую президентом страны Джо Байденом кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, сообщают американские СМИ.

До этого Бернса поддержал профильный комитет верхней палаты конгресса США.

У сенаторов от обеих партий с самого начала не было возражений против этой кандидатуры. Однако в начале марта сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявлял, что будет блокировать утверждение Бернса до тех пор, пока не добьется более жестких санкций против "Северного потока 2".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕНАТ, ЦРУ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]