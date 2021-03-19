Турция заявляет о ракетном обстреле ее территории со стороны Сирии

Турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии, сообщает в четверг вечером министерство обороны Турции.

Турецкие СМИ отмечают, что, по данным Анкары, никто в результате обстрела не пострадал, а турецкие военные открыли ответный огонь.

Также они уведомили об инциденте российскую сторону.