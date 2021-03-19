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Сенатор Круз обещает блокировать утверждение первого замгоссекретаря США, пока не добьется "полного пакета" санкций против "Северного потока 2"

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявил, что будет блокировать утверждение Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря США и некоторых других кандидатов на посты в госдепе, пока Белый дом не введет санкции против компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток".

"Я не прекращу блокировку кандидатуры Уэнди Шерман и буду блокировать другие будущие кандидатуры в госдеп, пока полный пакет санкций, предусмотренных конгрессом, не будет в действительности введен против судов и компаний, которые играют ключевую роль в завершении газопровода", - говорится в заявлении Круза.

Сенатор не в первый раз прибегает к подобному приему, чтобы попытаться вынудить администрацию США жестче действовать против "Северного потока 2". Он использует право, которое есть у каждого сенатора, приостановить рассмотрение того или иного вопроса. Благодаря этому механизму Круз может долго не допускать до голосования вопрос об утверждении кандидатов на ключевые должности в администрации Байдена.

В начале марта Круз объявил, что будет блокировать утверждение Ульяма Бернса директором ЦРУ, чтобы добиться более жестких санкций против "Северного потока 2". Однако в итоге в четверг Сенат утвердил его кандидатуру.

Сам сенатор от Техаса пояснил в четверг, что согласился разблокировать процедуру утверждения Бернса после того как госдеп призвал компании, работающие над "Северным потоком 2", прекратить эту работу, чтобы не подвергаться риску американских санкций.

Круз, который и в прошлые годы активно участвовал в инициативах Конгресса против "Северного потока 2", добивается, чтобы администрация США побыстрее представила список новых объектов для санкций. Недавно Белый дом передал такой список, однако, по сути, в нем лишь оставлялись в силе санкции, введённые предыдущей администрацией.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Но в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

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Тэги: США, СЕНАТОР, ГОСДЕП, ГАЗОПРОВОД


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