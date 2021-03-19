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Первый день американо-китайской встречи на Аляске начался с взаимных обвинений

Начало двухдневной встречи американских и китайских высокопоставленных чиновников на Аляске прошло в прохладной остановке, стороны выступили с взаимными обвинениями, сообщает издание Politico.

Во встрече с американской стороны принимают участие госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, с китайской - курирующий внешнюю политику Китая член политбюро ЦК китайкой компартии Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы не стремимся к конфликту, но мы приветствуем жесткую конкуренцию, и мы всегда будем отстаивать наши принципы, интересы нашего народа и наших друзей", - сказал Салливан в начале первой встречи в четверг, сообщает издание.

Оно отмечает, что Блинкен в свою очередь сказал, что США не прекратят привлекать Китай к ответственности за действия в отношении Гонконга, экономическое давление на другие страны, нарушение прав человека в отношении уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Блинкен, сославшись на требования Пекина о невмешательстве во внутренние дела Китая, заявил, что перечисленные им действия китайских властей - "не просто внутренние дела", поскольку они "угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность".

Ян Цзечи обвинил США в лицемерии. Он сказал, что Соединенные Штаты используют свою финансовую и военную мощь для запугивания других стран. Он также сказал, что у Америки есть своя собственная длительная история проблем с правами человека, назвав в качестве примера убийства представителей чернокожего населения в Соединенных Штатах.

Перед тем, как журналисты должны были покинуть зал, где проходила встреча, Салливан задержал их, и американская делегация выступила с дополнительными замечаниями. Китайская сторона в ответ потребовала дополнительное время для своего выступления, которое превысило установленные регламентом две минуты.

Не названный Politico по имени высокопоставленный чиновник администрации Байдена в связи с этим обвинил китайских дипломатов в нарушении протокола.

Такие "преувеличенные дипломатические презентации часто нацелены на домашнюю аудиторию".

"С другой стороны, китайская делегация, похоже, прибыла с намерением показать себя на публике, сосредоточившись на публичной театральности и драматизме", - сказал представитель американской стороны.

Встреча, по планам, должна состоять, по меньшей мере, из трех сессий в четверг и пятницу.

Представитель американской администрации ранее, комментируя предстоящую встречу, заявил журналистам на брифинге, что Вашингтон не ждет от встречи конкретных результатов.

"Мы продвигаемся к тому, что, как нам кажется, становится все более жесткой позицией", - сказал он, добавив, что Китаю не следует "испытывать иллюзий относительно нашего жесткого подхода к их весьма проблематичному поведению",

МИД КНР, сообщая на прошлой неделе о предстоящей встрече, отметил, что инициатором ее проведения выступил Вашингтон.

"По приглашению Соединенных Штатов Китай и США проведут в ближайшее время стратегический диалог на высоком уровне", - говорилось в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечено: "Позиция Китая по китайско-американским отношениям ясна. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты рассматривали китайско-американские отношения объективно и рационально, отказались от мышления холодной войны и мышления "с нулевой суммой".

В то же время, как отмечают СМИ, Вашингтон занижает статус и значение встречи.

"Это не стратегический диалог. Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые создают проблемы в области безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников", - заявил ранее в Палате представителей американского Конгресса Блинкен.

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Тэги: США, КИТАЙ, ЧИНОВНИКИ, ВСТРЕЧА


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