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19.03.2021 09:14

Загрузите приложение “Nar+” и воспользуйтесь специальными бонусами!

“Nar” запускает кампанию на Новруз для новых абонентов, зарегистрированных в приложении “Nar+” - позволяющем выполнять множество операций над аккаунтом. На время действия кампании все абоненты “Nar”, только прошедшие регистрацию в приложении, получат специальные подарки в течение следующих 24 часов. Акция действует до 19 апреля.

Напомним, что приложение “Nar+” позволяет легко управлять своим аккаунтом и выполнять множество важных операций за доли секунд. С помощью этого приложения абоненты могут получить информацию о тарифах, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить и возобновить свои бонусы. Абоненты также могут обратиться с различными вопросами в услугу онлайн-чата. Отметим, что в прошлом году количество пользователей воспользовавшихся услугами онлайн-чата превысило 195 тысяч.

Приложение “Nar+” можно скачать в AppStore и PlayStore.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]