Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 19 марта ЦБА установил 2,0261 манат/1EUR (18 марта - 2,0326 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 марта установил 0,0229 манат/1RUB (18 марта - 0,023 манат/1RUB).
A.Maмедов
Гасанов открыл новые воинские части ВВС Азербайджана
Госкомитет по градостроительству получил новые полномочия в сфере градостроительства в Карабахе
Австрия планирует к апрелю ввести собственный сертификат вакцинации
Турция ожидает 34 млн иностранных туристов в 2021 году - вдвое больше, чем годом ранее
ВОЗ продолжает сотрудничество с Россией по вакцине "Спутник V"
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Минюст США сообщил, что россиянин Крючков признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети американской компании
Еврокомиссия подтвердила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС
Первый день американо-китайской встречи на Аляске начался с взаимных обвинений
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Загрузите приложение “Nar+” и воспользуйтесь специальными бонусами!
Yelo Bank создает для студентов новые карьерные возможности
Caspian Energy Club организовал очередной «Online Round Table»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам