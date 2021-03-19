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Дальнее зарубежье 19.03.2021 12:57

Власти Канады разрешили возобновить использование вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения Канады в четверг присоединилось к своим европейским коллегам, разрешившим возобновить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщил канадский медицинский регулятор.

"Health Canada подтверждает, что преимущества вакцины AstraZeneca COVID-19 в защите канадцев от коронавируса продолжают перевешивать риски", - говорится в заявлении регулятора.

В нем отмечается, что на сегодняшний день в Канаде есть одно сообщение об инсульте, который произошел у человека после вакцинации, "этот случай был оценен министерством здравоохранения Канады и определен как не связанный с вакциной".

Страна использует препарат АстраЗенека, изготовленный в Институте сыворотки крови Индии. Уже получено 500 тыс. вакцины, еще 1,5 млн доз ожидается к маю.

Ранее экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

"Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

"Это безопасная и эффективная вакцина", - добавила она.

К настоящему времени разрешено использование AstraZeneca во Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Португалии и ряде других европейских стран, которые приостанавливали ее применение из опасений побочных эффектов.

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Тэги: КАНАДА, ВАКЦИНА, ПРИМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]