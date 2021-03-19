Власти Канады разрешили возобновить использование вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения Канады в четверг присоединилось к своим европейским коллегам, разрешившим возобновить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщил канадский медицинский регулятор.
"Health Canada подтверждает, что преимущества вакцины AstraZeneca COVID-19 в защите канадцев от коронавируса продолжают перевешивать риски", - говорится в заявлении регулятора.
В нем отмечается, что на сегодняшний день в Канаде есть одно сообщение об инсульте, который произошел у человека после вакцинации, "этот случай был оценен министерством здравоохранения Канады и определен как не связанный с вакциной".
Страна использует препарат АстраЗенека, изготовленный в Институте сыворотки крови Индии. Уже получено 500 тыс. вакцины, еще 1,5 млн доз ожидается к маю.
Ранее экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.
"Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.
"Это безопасная и эффективная вакцина", - добавила она.
К настоящему времени разрешено использование AstraZeneca во Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Португалии и ряде других европейских стран, которые приостанавливали ее применение из опасений побочных эффектов.
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