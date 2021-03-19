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Дальнее зарубежье 19.03.2021 13:19

ЕС создал структуру для поддержки инноваций в малом и среднем бизнесе с бюджетом 10 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о создании Европейского совета по инновациям (EIC) с бюджетом более 10 млрд евро на 2021-2027 годы для разработки и внедрения революционных инноваций малыми и средними предприятиями.

"Теперь у нас есть фонд поддержки малых и средних предприятий, который поможет им совершать прорывные инновации, получать доступ к акционерному капиталу и развивать инновационные стартапы. Это способ внедрять результаты исследований в бизнес и находить технологические и инновационные прорывы", - сказала в этой связи исполнительный зампред ЕК Маргрет Вестагер.

Уникальность созданного совета в том, что он соединяет исследования в области новых технологий с программами поддержки и специальным фондом акционерного капитала, отмечается в пресс-релизе ЕК.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]