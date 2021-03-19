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Регион 19.03.2021 13:44

Иран еще не оправился от взрыва в июле 2020 года на ядерном объекте в Натанзе

Ирану пока не удалось преодолеть последствия взрыва, который произошел на ядерном объекте в Натанзе 2 июля 2020 года, сообщило израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Источники отметили, что этот объект, расположенный на поверхности, являлся главным пунктом для сборки усовершенствованных центрифуг типа IR-4 и IR-6, предназначенных для обогащения урана.

По мнению источников, Ирану еще далеко до того, чтобы восстановить нормальную работу программы центрифуг. В свою очередь представители Минобороны Израиля и эксперты ядерной сферы полагают, что взрыв 2 июля затормозил реализацию этой программы на один - два года.

Источники также заявили The Jerusalem Post, что Израиль не прекратит мешать Ирану заполучить ядерное оружие, и что ни один из иранских ядерных объектов не находится в безопасности.

Кроме того, источники рассказали, что впоследствии начатое Ираном в этом районе строительство подземного объекта затормозило развитие иранской ядерной программы в целом - из-за проблем с логистикой.

В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.

The Jerusalem Post напоминает, что ранее стало известно о докладе МАГАТЭ, согласно которому Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах IR-4 на подземном ядерном объекте в Натанзе.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, НАТАНЗ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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