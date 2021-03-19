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СНГ 19.03.2021 15:34

Более миллиона казахстанцев планируется вакцинировать от COVID-19 в апреле - Минздрав

В Казахстане от коронавируса на настоящее время привиты 100 тыс. граждан, в апреле число получивших вакцину составит более миллиона человек, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года будет вакцинировано более 1 млн граждан. В этой связи предполагается расширение подлежащих вакцинации групп населения с включением лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, а также других категорий граждан", - сообщил Цой в пятницу.

По его данным, в регионы страны уже поставлено 145 тыс. доз вакцин, до конца марта текущего года ожидается дополнительная поставка 150 тыс. доз.

В целом, на 19 марта 2021 года привито более 100 тыс. человек, в том числе более 63 тыс. медицинских работников, 22 тыс. педагогов, 7 тыс. сотрудников силовых структур, 8 тыс. человек из других категорий граждан.

Он подчеркнул, что серьезных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

"При этом у 1% привитых лиц регистрируется ожидаемые реакции, такие как гриппоподобные состояния с повышением температуры, общее недомогание, а также местные проявления в виде припухлости и покраснения в месте введения вакцины", - пояснил Цой.

С 1 февраля в Казахстане началось поэтапное вакцинирование населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V", произведенной в России, с 23 февраля к процессу вакцинации добавлен препарат, произведенный в Караганде. В конце апреле планируется начать вакцинацию отечественной вакциной.

В первую очередь, вакцинации против COVID-19 подлежат медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАНДЕМИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]