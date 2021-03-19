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Дальнее зарубежье 19.03.2021 14:04

Командующий армией Пакистана призвал к примирению с Индией

Командующий пакистанской армией генерал Камар Баджва заявил о необходимости налаживания конструктивных отношений с Индией, чтобы покончить с кризисом вокруг Кашмира, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

"Мы полагаем, пришло время для того, чтобы покончить с прошлым и двигаться вперед", - приводит телеканал его слова.

"Но и наш сосед (Индия) должен будет создать благоприятные условия, особенно в индийской части Кашмира", - отметил он.

В Индии пока никак не прокомментировали высказывания пакистанского генерала.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ПАКИСТАН, ГЕНЕРАЛ, ИНДИЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]