Командующий армией Пакистана призвал к примирению с Индией

Командующий пакистанской армией генерал Камар Баджва заявил о необходимости налаживания конструктивных отношений с Индией, чтобы покончить с кризисом вокруг Кашмира, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

"Мы полагаем, пришло время для того, чтобы покончить с прошлым и двигаться вперед", - приводит телеканал его слова.

"Но и наш сосед (Индия) должен будет создать благоприятные условия, особенно в индийской части Кашмира", - отметил он.

В Индии пока никак не прокомментировали высказывания пакистанского генерала.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.