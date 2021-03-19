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Дальнее зарубежье 19.03.2021 16:02

Президент Индонезии призвал страны АСЕАН провести саммит по ситуации в Мьянме

Президент Индонезии Джоко Видодо в пятницу заявил о необходимости странам АСЕАН провести саммит, посвященный внутриполитическому кризису в Мьянме после переворота 1 февраля, передает агентство Associated press (AP).

По словам президента, он немедленно свяжется с властями Брунея, который в настоящий момент председательствует в АСЕАН.

"Индонезия требует, чтобы использование насилия в Мьянме немедленно прекратилось во избежание новых жертв", - сказал в телевизионном обращении Джоко Видодо, также выразив соболезнования в адрес пострадавших в Мьянме и членов их семей.

Ранее в марте главы МИД стран АСЕАН провели встречу по ситуации в Мьянме, но не смогли согласовать заявление по итогам консультаций, напоминает AP.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. По различным данным, в результате действий сил безопасности в Мьянме погибли более 200 человек, около 2 тыс. были взяты под стражу.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, МЬЯНМА, НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, САММИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]