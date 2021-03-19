Компании Евросоюза пока не уверены в Севморпути - спецпредставитель ЕС по Арктике

Планы на использование Северного морского пути европейскими компаниями находятся в сфере их компетенции, и пока они предпочитают традиционные маршруты для перевозки своих грузов, заявил в интервью "Интерфаксу" специальный представитель Европейского союза по вопросам Арктики Майкл Манн.
"Использовать Северный морской путь или нет - это коммерческое решение частных компаний. Согласно имеющейся на сегодняшний день информации, российские и китайские компании все более заинтересованы в Северном морском пути. В то время как европейские компании предпочитают традиционные пути, обеспечивающие большую уверенность относительно условий навигации и имеющие сложившуюся портовую инфраструктуру. Учитываются также страховое обеспечение, условия лоцманской проводки и другие финансовые аспекты", - сообщил высокопоставленный европейский чиновник.
"Евросоюз вовлечен в те сферы арктического сотрудничества, где имеет правоспособность и может принести пользу", - пояснил собеседник агентства в ответ на вопрос о готовности ЕС участвовать в формировании систем обеспечения Северного морского пути.
По его словам, главное в перевозках по Северному морскому пути, "чтобы торговля осуществлялась в соответствии с международным правом и обеспечивались соответствующие условия безопасности, в том числе потенциал по предотвращению промышленных аварий и загрязнения".
Отвечая на вопрос о заявлении начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о том, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути, который, по его словам, является "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией", Манн сказал: "ЕС считает, что крайне важно соблюдать международное право. В случае с Арктикой это, в первую очередь, значит соблюдение Конвенции ООН по морскому праву".
По мнению спецпредставителя ЕС, "в последние годы в Арктике наблюдается очевидное увеличение военной деятельности".
"При том, что необходимо внимательно следить за этой активностью и сохранять бдительность, Арктика остается регионом, характеризующимся хорошим международным сотрудничеством и стабильной ситуацией. Все стороны должны работать сообща, чтобы так было и впредь", - считает Майкл Манн.
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