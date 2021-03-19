В Индии зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

В Индии зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом COVID-19 с ноября прошлого года, сообщает газета The Times of India.

По данным издания, за сутки в стране зарегистрировано 39670 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что наибольший рост количества заражений наблюдается в штате Махараштра - 25 833 пациентов. Ряд штатов, включая Махараштру, планирует ввести новые ограничительные меры.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что властям следует принять быстрые и решительные шаги для сдерживания второй волны коронавируса COVID-19 в стране.

"Мы должны остановить надвигающуюся "вторую волну" коронавируса. Для этого нам необходимо предпринять быстрые и решительные шаги", - говорится в сообщении канцелярии премьера в твиттере.