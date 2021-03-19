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В Индии зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

В Индии зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом COVID-19 с ноября прошлого года, сообщает газета The Times of India.

По данным издания, за сутки в стране зарегистрировано 39670 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что наибольший рост количества заражений наблюдается в штате Махараштра - 25 833 пациентов. Ряд штатов, включая Махараштру, планирует ввести новые ограничительные меры.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что властям следует принять быстрые и решительные шаги для сдерживания второй волны коронавируса COVID-19 в стране.

"Мы должны остановить надвигающуюся "вторую волну" коронавируса. Для этого нам необходимо предпринять быстрые и решительные шаги", - говорится в сообщении канцелярии премьера в твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]