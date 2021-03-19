Арктическим государствам нужно выработать единую природоохранную политику региона - спецпредставитель ЕС

Арктические регионы нуждаются в жестких природоохранных нормах, и разработка единой политики в этой области была бы предпочтительным решением, считает специальный представитель Европейского союза по вопросам Арктики Майкл Манн.
"Еще остается большое число сфер, где необходимо ввести жесткие экологические нормы, например, черный углерод, радиоактивные отходы, загрязнение пластиком, мусор, адаптация к изменению климата, утрата биоразнообразия, а также многие другие", - сказал высокопоставленный европейский чиновник в интервью "Интерфаксу".
"Конечно, было бы предпочтительнее, если бы арктические государства выработали единую природоохранную политику. И прецеденты уже есть - это достигнутые в рамках Арктического совета три юридически обязывающих соглашения. Разумеется, решают сами страны", - ответил Манн на соответствующий вопрос.
По его мнению, "занятая новой администрацией США твердая позиция по вопросу защиты окружающей среды будет, безусловно, способствовать этому".
Он подчеркнул, что природоохранная политика ЕС обеспечивает применение жестких стандартов в Дании, Швеции и Финляндии, а также в Норвегии и Исландии как государства-членах Европейского экономического пространства.
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