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Регион 19.03.2021 13:00

Режим военного положения в Армении будет снят до досрочных выборов в парламент - вице-спикер

Власти Армении планируют снять режим военного положения в стране до внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 20 июня.

"Думаю, что до выборов, естественно, снимем режим военного положения", - заявил вице-спикер парламента республики Ален Симонян журналистам в пятницу.

Симонян представляет партию премьер-министра "Гражданский договор".

Режим военного положения был введен в стране 27 сентября 2020 года в связи с войной в Карабахе.

В условиях военного положения выборы не могут быть организованы.

Симонян также отметил, что досрочные выборы в парламент 20 июня могут пройти на основе действующего в стране Избирательного кодекса.

"Мы можем пойти на выборы и с действующим Избирательным кодексом, считая при этом, что рейтинговая система должна быть устранена", - сказал Симонян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННОЕ/ПОЛОЖЕНИЕ, СНЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]