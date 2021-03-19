Режим военного положения в Армении будет снят до досрочных выборов в парламент - вице-спикер

Власти Армении планируют снять режим военного положения в стране до внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 20 июня.
"Думаю, что до выборов, естественно, снимем режим военного положения", - заявил вице-спикер парламента республики Ален Симонян журналистам в пятницу.
Симонян представляет партию премьер-министра "Гражданский договор".
Режим военного положения был введен в стране 27 сентября 2020 года в связи с войной в Карабахе.
В условиях военного положения выборы не могут быть организованы.
Симонян также отметил, что досрочные выборы в парламент 20 июня могут пройти на основе действующего в стране Избирательного кодекса.
"Мы можем пойти на выборы и с действующим Избирательным кодексом, считая при этом, что рейтинговая система должна быть устранена", - сказал Симонян.
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