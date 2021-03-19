Пост президента Танзании впервые в истории страны заняла женщина

Впервые в истории Танзании пост президента заняла женщина, в пятницу к присяге была приведена Самиа Сулуху Хасан, которая ранее занимала должность вице-президента, сообщают местные СМИ.

"Я, Самиа Сулуху Хасан, обещаю быть честной, соблюдать и защищать конституцию Танзании", - цитируют СМИ слова из президентской присяги.

Прежний президент Танзании Джон Магуфули неожиданно скончался в среду в возрасте 61 года. Он находился на посту главы государства с 2015 года.