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Бизнес и законодательство 19.03.2021 13:05

В Азербайджане замена кассовых аппаратов на новые ККА завершится к 2023г – Джаббаров

Число контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Азербайджане, установленных на объектах торговли и услуг, в настоящее время превышает 24 тыс., заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В настоящее время в объектах торговли и общепита установлено свыше 24 тыс. кассовых аппаратов нового поколения. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения», - написал Джаббаров на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее установку кассовых аппаратов нового поколения планировалось завершить до конца 2021 года.

Отказ от установки касс, их неиспользование и нарушение правил наличных расчетов ведет к привлечению ответственности, предусмотренных налоговым законодательством.

А.Мамедов

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Тэги: КАССЫ, ЗАМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]