В Азербайджане замена кассовых аппаратов на новые ККА завершится к 2023г – Джаббаров

Число контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Азербайджане, установленных на объектах торговли и услуг, в настоящее время превышает 24 тыс., заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«В настоящее время в объектах торговли и общепита установлено свыше 24 тыс. кассовых аппаратов нового поколения. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения», - написал Джаббаров на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Ранее установку кассовых аппаратов нового поколения планировалось завершить до конца 2021 года.
Отказ от установки касс, их неиспользование и нарушение правил наличных расчетов ведет к привлечению ответственности, предусмотренных налоговым законодательством.
А.Мамедов
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