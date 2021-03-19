В Азербайджане замена кассовых аппаратов на новые ККА завершится к 2023г – Джаббаров

Число контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Азербайджане, установленных на объектах торговли и услуг, в настоящее время превышает 24 тыс., заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В настоящее время в объектах торговли и общепита установлено свыше 24 тыс. кассовых аппаратов нового поколения. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения», - написал Джаббаров на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее установку кассовых аппаратов нового поколения планировалось завершить до конца 2021 года.

Отказ от установки касс, их неиспользование и нарушение правил наличных расчетов ведет к привлечению ответственности, предусмотренных налоговым законодательством.

А.Мамедов