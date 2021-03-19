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Регион 19.03.2021 13:11

Пашинян останется врио премьера Армении до парламентских выборов 20 июня - вице-спикер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян до проведения в стране досрочных парламентских выборов 20 июня останется исполняющим обязанности премьера, заявил вице-спикер парламента Армении, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян.

"Другой вариант не обсуждается и не обсуждался. До выборов Пашинян останется временным исполняющим обязанности премьер-министра", - сказал Симонян журналистам в пятницу.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.

В четверг Пашинян заявил о достигнутой с оппозицией договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, которые пройдут 20 июня.

Специалист по конституционному праву, сопредседатель общественной организации "Международный центр развития парламентаризма" Гоар Мелоян заявила "Интерфаксу" в четверг, что Пашинян может объявить о своей отставке уже 20 апреля.

"Согласно Конституции, внеочередные выборы проводятся не раньше 30 и не позднее 45 дней после роспуска парламента, к этому сроку прибавляются 14 дней, предусмотренные для парламентского процесса отставки премьера. Таким образом, Пашинян может объявить о своей отставке в период с 20 по 30 апреля", - сказала Мелоян "Интерфаксу".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ДОЛЖНОСТЬ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]