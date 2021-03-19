Оппозиция хочет силового варианта развития событий вокруг палаточного лагеря в центре Еревана, считает вице-спикер парламента Армении

Оппозиция Армении находится в тупике и мечтает, чтобы их палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана был разогнан, считает вице-спикер парламента Армении, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян.
"Оппозиция желает столкновений, они не скрывают этого. Им нужно, чтобы было полицейское вмешательство, чтобы оппозиция смогла бы потом построить на этом свою политику. Они мечтают, чтобы палаточный лагерь на проспекте Баграмяна был бы разогнан, чтобы они смогли уйти оттуда, сохранив при этом лицо", - сказал Симонян журналистам в пятницу.
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