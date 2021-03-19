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Регион 19.03.2021 13:27

Оппозиция хочет силового варианта развития событий вокруг палаточного лагеря в центре Еревана, считает вице-спикер парламента Армении

Оппозиция Армении находится в тупике и мечтает, чтобы их палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана был разогнан, считает вице-спикер парламента Армении, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян.

"Оппозиция желает столкновений, они не скрывают этого. Им нужно, чтобы было полицейское вмешательство, чтобы оппозиция смогла бы потом построить на этом свою политику. Они мечтают, чтобы палаточный лагерь на проспекте Баграмяна был бы разогнан, чтобы они смогли уйти оттуда, сохранив при этом лицо", - сказал Симонян журналистам в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]