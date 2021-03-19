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Здравоохранение 19.03.2021 14:00

Медработники в Азербайджане в марте-декабре 2020г из-за COVID-19 получили надбавки к зарплате на $100 млн

В Азербайджане врачам и медработникам в декабре 2020 года в условиях карантинного режима из-за пандемии коронавируса COVID-19 выплачены надбавки к зарплате на сумму 26,4 млн манатов ($15,5 млн), сообщает пресс-служба Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

«15,929 тыс. медицинских работников и 3,323 тыс. немедицинских работников медицинских учреждений Азербайджана, вовлеченных в борьбу с новым типом коронавирусной инфекции, получили в декабре надбавки на общую сумму 26,4 млн манатов», - подчеркивается в информации.

Согласно данным, надбавки в декабре были распределены следующим образом:

- 15,929 тыс. медицинским работникам направлено 23,6 млн манатов.

- 3,323 тыс. немедицинских работников получили надбавку в размере 2,8 млн манатов.

- 4 человека частных медучреждений получили надбавки в размере 9,172 тыс. манатов.

- 116 волонтеров получили надбавки в размере 29 тыс. манатов.

Согласно данным, в марте текущего года Госагентство выплатило надбавку в размере 11,7 млн. манатов, в апреле - 14,1 млн манатов, в мае - 14,3 млн манатов, в июне – 18,2 млн манатов, в июле - 20 млн манатов, в августе - 17,2 млн манатов, в сентябре - 13,8 млн манатов, в октябре - 13,5 млн манатов, в ноябре - 20 млн манатов.

Таким образом, в марте-декабре 2020 года на эти цели направлено 169,4 млн манатов ($99,6 млн).

Согласно постановлению Кабмина Азербайджана № 2 от 8 января 2021 года период выплат надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19) продлен до 31 марта 2021 года.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕДРАБОТНИКИ, НАДБАВКИ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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