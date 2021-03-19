Идея реваншизма по Карабаху не предвещает Армении ничего хорошего – МИД Азербайджана

Посещение президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым территорий страны не может быть предметом обсуждений со стороны министерства иностранных дел Армении, заявляет МИД Азербайджана.
«Армения до сих пор не осознала, что необходимо отойти от подобной риторики и настроить себя на выполнение подписанных трехсторонних заявлений. Отравлять же свое население опасными мыслями и идеями реваншизма ничего хорошего не предвещает», - говорится в заявлении МИД Азербайджана, которое поступило в агентство «Интерфакс-Азербайджан» в пятницу.
В заявлении также отмечается, что МИД Армении не следует забывать, о политике чистки и разграбления исторического, культурного и религиозного наследия, которую проводила Армения на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении около 30 лет и полного уничтожения 63 мечетей.
Б.Рустамбеков
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