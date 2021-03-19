Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что его страна, что в случае допуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на рынок ЕС сможет самостоятельно заключить контракты на ее поставки, если ЕС не примет централизованного решения.
"Я вполне могу себе представить, что мы заключаем контракты, в короткие сроки, предпосылка к этому - нужно знать, о каких объемах поставок и в какие сроки мы говорим", - сказал Шпан журналистам в Берлине в пятницу.
Он считает, что если ЕС не станет заключать централизованных контрактов о закупках "Спутника V", то Германия может сделать это самостоятельно. "Я выступаю за то, что если Европейский союз ничего не предпримет, то мы сделаем это в национальном плане", - сказал министр.
По его словам, в целом такая возможность допускается, если лекарство будет одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам EMA.
Шпан отметил, что ФРГ находится в контакте с производителями "Спутника V". "Мы находимся в контакте с российскими коллегами в министерстве здравоохранения на разных уровнях. Мы поддерживаем предприятие в том, чтобы найти партнеров для производства в Германии или Европе в сотрудничестве с министерством экономики", - сказал Шпан.
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