Поведение представителей США задало конфликтный тон на переговорах на Аляске - МИД Китая

Напряженность на переговорах США и КНР на Аляске началась из-за поведения американской стороны, заявил в пятницу представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Это сторона США... первым делом, спровоцировала пререкания, так что с начала вступительных слов обе стороны почувствовали запах пороха и драмы. Это не входило в изначальные намерения китайской стороны", - приводит его слова агентство Associated press.

По его словам, представители США на переговорах вынудили китайскую сторону дать "серьезный ответ" из-за "безосновательных атак" на внешнюю и внутреннюю политику КНР.

На встрече в Анкоридже (штат Аляска, США) с китайской стороны принимают участие глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И, с американской - госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Издание Politico сообщало ранее, что двухдневная встреча американских и китайских высокопоставленных чиновников началась с взаимных обвинений. Так, сказал, что США не прекратят привлекать Китай к ответственности за действия в отношении Гонконга, экономическое давление на другие страны, за нарушения прав человека в отношении уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Блинкен, сославшись на требования Пекина о невмешательстве во внутренние дела Китая, заявил, что перечисленные им действия китайских властей - "не просто внутренние дела", поскольку они "угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность".

Ян Цзечи обвинил США в лицемерии. Он сказал, что Соединенные Штаты используют свою финансовую и военную мощь для запугивания других стран. Он также сказал, что у Америки есть своя собственная длительная история проблем с правами человека, назвав в качестве примера убийства представителей чернокожего населения в Соединенных Штатах.

Представитель американской администрации ранее, комментируя предстоящую встречу, заявил журналистам на брифинге, что Вашингтон не ждет от встречи конкретных результатов.

МИД КНР, сообщая на прошлой неделе о предстоящей встрече, отметил, что инициатором ее проведения выступил Вашингтон.

В то же время, как отмечают СМИ, Вашингтон занижает статус и значение встречи.

"Это не стратегический диалог. Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые создают проблемы в области безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников", - заявил ранее в Палате представителей Конгресса США Блинкен.