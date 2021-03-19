Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом ужесточаются в Молдавии

В Молдавии ужесточаются ограничительные меры по борьбе с пандемией COVID-19, заявил и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, который возглавляет и Национальную комиссию по чрезвычайному положению в общественном здравоохранении.

Он сообщил, что на заседании комиссии в пятницу обсуждалась эпидемиологическая ситуация, "которая остается очень сложной".

"Практически во всех районах страны объявлен уже "красный код". "Красный код" вводится на местном уровне, если количество инфицированных на 100 тыс. населения превышает 100 случаев. В настоящее время в Кишиневе этот уровень выше в 14 раз - 1460 случаев на 100 тыс. населения. В районе Анений Ной - 738 случаев, Яловень - 589 случаев, Стрэшень - 588, Бричень - 560 случаев", - сообщил и.о. премьера.

Он также отметил, что с каждым днем растет число инфицированных и тяжело больных: в крайне тяжелом положении находится 331 человек, в тяжелом - более 1700, 79 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"В этой ситуации комиссия приняла решение о том, что с завтрашнего дня, 20 марта, торговые центры и непродовольственные магазины будут работать до 18:00, все продовольственные и непродовольственные рынки - с 7 до 15:00. Рестораны, бары и другие заведения общественного питания закрываются в 20:00, после этого до семи утра могут оказывать услуги питания "на вынос", - подчеркнул Чокой.

По его словам, также остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные залы, спортивные залы, сохраняется запрет на проведение всех массовых мероприятий - культурных, спортивных, развлекательных, а также спортивных соревнований, школьных олимпиад, научных конференций, корпоративных встреч, свадеб и других торжеств. Сохраняется запрет на въезд в Молдавию граждан других стран, а въезд граждан Молдавии разрешен только при предъявлении на границе ПЦР-теста с отрицательным результатом, сделанным в последние 72 часа. В противном случае граждане обязан самоизолироваться на 14 дней. Режим самоизоляции можно прервать на 10-й день при условии сдачи теста.

И.о. премьера подчеркнул, что он выступал за перевод всех учебных заведений в режим онлайн, но это предложение не нашло поддержки всех членов комиссии. В связи с этим принимать решения по воду работы учебных заведений будут местные органы власти по согласованию с администрацией этих заведений.

"Я всех прошу, умоляю строго соблюдать все ограничения и эпидемиологические правила. Проверяющие органы будут строго контролировать выполнение всех решений и соблюдение мер по борьбе с пандемией", - заявил Чокой.

Он также призвал политиков не политизировать эти вопросы.

"Предлагаю на следующей неделе созвать специальное заседание парламента с участием президента и членов правительства, чтобы обсудить ситуацию и утвердить дополнительные меры по борьбе с пандемией", - подчеркнул и.о.премьера.

Всего в Молдавии было инфицировано 210 725 человек. Из них 182 108 человек излечились, а 4 472 скончалось. На сегодняшний день коронавирусом болеют 22 733 человека.

Со второй половины февраля в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до полутора тысяч и более. Число смертей от COVID-19 также увеличилось - с 20-25 до 40 в день. Почти в три раза увеличилось количество активных случаев - с шести тысяч в начале февраля до 22 тысяч 18 марта.