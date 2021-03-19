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Дальнее зарубежье 19.03.2021 17:44

Блинкен на заседании глав МИД стран НАТО на следующей неделе обсудит Россию и Китай - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в ходе визита в Бельгию примет 23-24 марта участие во встречах глав МИД стран НАТО, будет, в частности, обсуждать с коллегами проблемы, связанные с РФ и КНР, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе госдепа.

"Эти встречи станут возможностью для министров обсудить предложения (программы - ИФ) НАТО 2030 по адаптации альянса, беспокойство по поводу Китая и России, а также климатические изменения, кибербезопасность, борьбу с терроризмом, энергетическую безопасность и другие совместные вызовы, с которыми приходится иметь дело", - отмечается в документе.

Также Блинкен встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы указать на приверженность администрации президента США Джо Байдена делу укрепления трансатлантических отношений и связей США с союзниками в рамках НАТО. Кроме того, у Блинкена пройдут обсуждения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем "трансатлантических целей" по сдерживанию пандемии коронавируса COVID-19, устойчивому экономическому восстановлению, реакции на климатические изменения и укреплению демократии.

Визит Блинкена в Бельгию продлится с 22 по 25 марта, и 25 марта госсекретарь вернется в Вашингтон.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]