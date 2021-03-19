Азербайджан экспортировал в Европу по TAP 1 млрд кубометров газа – TAP AG

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года по сегодняшний день, составил 1 млрд кубометров, говорится в сообщении консорциума Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG).

«С начала транспортировки газа по TAP в декабре 2020 года в целом из Азербайджана в Европу доставлен 1 млрд кубометров. Газ поступает в Европу через греческую точку соединения Кипой, где TAP соединяется с Транс-Анатолийским трубопроводом», - говорится в сообщении компании.

«Теперь, когда 1 млрд кубометров газа безопасно транспортирован, наша инфраструктура продолжает обеспечивать диверсификацию на нескольких рынках. Объемы газа, поставляемые по TAP, играют ключевую роль в обеспечении ЕС новым источником безопасной, надежной и доступной энергии»,- заявил управляющий директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati), слова которого приводятся в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Доставка первого миллиарда кубометров усиливает рыночную конкуренцию и роль TAP как оператора передающей системы. Этот газопровод особенно важен для Юго-Восточной Европы, где несколько рынков могут напрямую получать дополнительный газ. Более того, есть открытые приглашения принять участие в обязательной фазе рыночных исследований в июле 2021 года на потенциальное расширение мощностей TAP», - отмечает коммерческий директор TAP Мария Савова.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Поставки азербайджанского газа в Европу в 2021 году превысят 5 млрд кубометров.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова