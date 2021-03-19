Азербайджан в 2020г увеличил вылов рыбы на 77,5%, использовал квоту на 99,6%

В Азербайджане в 2020 году выловлено 2 тыс. 88,5 тонн рыбы при квоте в 2 тыс. 97,5 тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

Вылов по сравнению с показателем 2019 года увеличился на 77,5%.

Квота на вылов по итогам 2020 года была использована на 99,6% (в 2019г квота использована на 99,2%).

В отчетном году рыболовством занимались 179 физических и юридических лиц.

По данным статистики, в 2020 году в Азербайджане было выловлено 1 тыс. 615,7 тонны кильки, 105,2 тонны кутума, 81,8 тонны сельди, 70,7 тонны кефали, 58,3 тонны корюшки, 40,8 тонны леща, 41 тонну сазана, 18,1 тонну карася, 10,5 судака, 8,9 тонны щуки, 5,1 тонну сома, 3,5 тонны рыбцев, 2,2 тонн жереха, 26,7 тонны других видов рыб.

За получение разрешения на вылов рыбы юридическими и физическими лицами в 2020 году было выплачено 103,7 тыс. манатов.

Н.Аббасова