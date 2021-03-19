Китайская вакцина от коронавируса поступила в Киргизию, сообщили в Бишкеке

Вакцина китайского производства от коронавируса поступила в Киргизию, партия препарата передана в качестве гуманитарной помощи, сообщает в пятницу пресс-служба правительства страны.
"КНР на безвозмездной основе передала Киргизии 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinoрfarm", - сообщили в правительстве.
По информации пресс-службы, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов поблагодарил Китай за оказанную помощь.
"Пандемия COVID-19 доказала, что ни одна страна не может бороться с вирусом в одиночку. Киргизия борется с коронавирусной инфекцией как собственными силами, так и опираясь на помощь своих международных партнеров. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в самой Поднебесной, Китай продолжает оказывать существенную гуманитарную помощь киргизскому народу", - сказал Марипов.
В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол КНР в Киргизии Ду Дэвэнь отметила важность предоставления гуманитарной помощи.
"Решение китайской стороны о передаче на безвозмездной основе Киргизии вакцины отражает дружественные отношения между двумя странами и показывает высокий уровень китайско-киргизских отношений и стратегического партнерства. Уверена, что вакцина поможет в борьбе с эпидемией и обеспечении здоровья и безопасности жизни киргизского народа", - сказала посол.
Минздрав Киргизии планирует начать вакцинацию населения от коронавируса в апреле.
На первом этапе планируется вакцинировать медицинских работников, социально-демографические группы со значительно более высоким риском развития тяжелых форм заболевания, преподавателей учебных заведений, работников правоохранительных и силовых структур, сферы услуг, торговли и общепита.
На втором этапе прививки получат лица в возрасте 60 лет и старше, лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, и социально уязвимые слои населения. На третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций
Минздравом Киргизии разработан предварительный план по разворачиванию прививочных пунктов в Чуйской области, в Бишкеке и Оше. По результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах республики.
Азербайджан передал Армении останки 15 военных, обнаруженных в районе Физули
Азербайджанские саперы в Карабахе обезвредили более 9,5 тыс. мин и 7 тыс. неразорвавшихся боеприпасов - ANAMA
Идея реваншизма по Карабаху не предвещает Армении ничего хорошего – МИД Азербайджана
Азербайджан разрешил еще 16 предприятиям РФ поставки продукции животноводства
ФАС запретила ереванскому «Арарату» продавать похожий на шотландский виски
Азербайджан в январе-феврале поставил нефти в Украину на $74,4 млн
Финляндия четвертый год подряд признается самой счастливой страной в мире
Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование
В Азербайджане с 22 марта стартует вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте 40+
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам