Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.03.2021 20:46

Китайская вакцина от коронавируса поступила в Киргизию, сообщили в Бишкеке

Вакцина китайского производства от коронавируса поступила в Киргизию, партия препарата передана в качестве гуманитарной помощи, сообщает в пятницу пресс-служба правительства страны.

"КНР на безвозмездной основе передала Киргизии 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinoрfarm", - сообщили в правительстве.

По информации пресс-службы, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов поблагодарил Китай за оказанную помощь.

"Пандемия COVID-19 доказала, что ни одна страна не может бороться с вирусом в одиночку. Киргизия борется с коронавирусной инфекцией как собственными силами, так и опираясь на помощь своих международных партнеров. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в самой Поднебесной, Китай продолжает оказывать существенную гуманитарную помощь киргизскому народу", - сказал Марипов.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол КНР в Киргизии Ду Дэвэнь отметила важность предоставления гуманитарной помощи.

"Решение китайской стороны о передаче на безвозмездной основе Киргизии вакцины отражает дружественные отношения между двумя странами и показывает высокий уровень китайско-киргизских отношений и стратегического партнерства. Уверена, что вакцина поможет в борьбе с эпидемией и обеспечении здоровья и безопасности жизни киргизского народа", - сказала посол.

Минздрав Киргизии планирует начать вакцинацию населения от коронавируса в апреле.

На первом этапе планируется вакцинировать медицинских работников, социально-демографические группы со значительно более высоким риском развития тяжелых форм заболевания, преподавателей учебных заведений, работников правоохранительных и силовых структур, сферы услуг, торговли и общепита.

На втором этапе прививки получат лица в возрасте 60 лет и старше, лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, и социально уязвимые слои населения. На третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций

Минздравом Киргизии разработан предварительный план по разворачиванию прививочных пунктов в Чуйской области, в Бишкеке и Оше. По результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ВАКЦИНА


Похожие новости


Жээнбеков пообещал привлечь к ответственности тех, кто пытается испортить киргизско-китайские отношения Президент Киргизии заявил о готовности страны взаимодействовать с КНР в противодействии угрозам безопасности Жээнбеков начал свой первый визит в Китай Президент Киргизии планирует визит в Китай Китай на неделю закроет границу с Киргизией в связи с праздником Китайско-киргизская граница закроется на время Фестиваля драконьих лодок в КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]