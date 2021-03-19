Китайская вакцина от коронавируса поступила в Киргизию, сообщили в Бишкеке

Вакцина китайского производства от коронавируса поступила в Киргизию, партия препарата передана в качестве гуманитарной помощи, сообщает в пятницу пресс-служба правительства страны.

"КНР на безвозмездной основе передала Киргизии 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinoрfarm", - сообщили в правительстве.

По информации пресс-службы, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов поблагодарил Китай за оказанную помощь.

"Пандемия COVID-19 доказала, что ни одна страна не может бороться с вирусом в одиночку. Киргизия борется с коронавирусной инфекцией как собственными силами, так и опираясь на помощь своих международных партнеров. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в самой Поднебесной, Китай продолжает оказывать существенную гуманитарную помощь киргизскому народу", - сказал Марипов.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол КНР в Киргизии Ду Дэвэнь отметила важность предоставления гуманитарной помощи.

"Решение китайской стороны о передаче на безвозмездной основе Киргизии вакцины отражает дружественные отношения между двумя странами и показывает высокий уровень китайско-киргизских отношений и стратегического партнерства. Уверена, что вакцина поможет в борьбе с эпидемией и обеспечении здоровья и безопасности жизни киргизского народа", - сказала посол.

Минздрав Киргизии планирует начать вакцинацию населения от коронавируса в апреле.

На первом этапе планируется вакцинировать медицинских работников, социально-демографические группы со значительно более высоким риском развития тяжелых форм заболевания, преподавателей учебных заведений, работников правоохранительных и силовых структур, сферы услуг, торговли и общепита.

На втором этапе прививки получат лица в возрасте 60 лет и старше, лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, и социально уязвимые слои населения. На третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций

Минздравом Киргизии разработан предварительный план по разворачиванию прививочных пунктов в Чуйской области, в Бишкеке и Оше. По результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах республики.