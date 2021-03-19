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СНГ 19.03.2021 21:17

Большая часть жителей востока и юга Украины против вступления в НАТО - соцопрос

26,3% жителей востока и юга Украины выступают за вступление Украины в НАТО, 39,9% - против, свидетельствуют результаты исследования в рамках проекта "Восприятие НАТО в Донбассе и Юге Украины", инициированного "Центром международной безопасности" и реализованного при поддержке посольства Канады в Киеве.

В то же время 22,6% опрошенных указали, что они выступают за сотрудничество с НАТО, но без членства, а 11,2% - затруднились ответить на этот вопрос.

Результаты исследований демонстрируют самый высокий уровень поддержки присоединения/сближения Украины с НАТО у респондентов категории 18-29 лет (41% - за, 22% - за сотрудничество, но без членства, 22% - против). Наиболее критическую оценку вступления Украины в НАТО выражают опрашиваемые, чей возраст составляет 60+ (56,2% - против, 18,6% - за, 14,5% - за сотрудничество, но без членства).

84,4% опрошенных частично или полностью воспринимают членство Украины в альянсе дорогостоящим. Подавляющее большинство опрошенных частично или полностью соглашаются с тем, что присоединение или сближение Украины с альянсом приведет к эскалации (усилению) конфликта с РФ (82,5%). 81,9% респондентов опасаются размещения военных баз НАТО на территории Украины, 79,9% - обязательства Украины отправлять своих военных в "горячие точки" 78,7% - нарушения нейтралитета Украины.

64,7% опрошенных частично или полностью соглашаются с тем, что членство Украины в НАТО станет шагом на пути Украины в Евросоюз. 59,6% - частично или полностью соглашаются с тем, что вступление в альянс будет способствовать привлечению инвестиций в Украину.

Социологический опрос проводился компанией "Центр прикладных исследований" 22 февраля-3 марта 2021 года в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, а также на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей в форме анкетного опроса, в форме личных интервью методом "face to face" с использованием электронных носителей. Было опрошено 1112 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 3%.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, СОЦОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]