Солтанов возглавил правление СК AzSigorta

Председателем правления страховой компании «AzSigorta» назначен Юсиф Солтанов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
В компании отметили, что Натиг Намазов, исполнявший обязательнгности председателя правления компании, подал в отставку по собственному желанию.
Солтанов работает в AzSigorta с 2015 года. В 2018 году назначен заместителем председателя правления.
Солтанов учился в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности «Организация бизнеса и управление», а также окончил Университет гражданской защиты Беларуси по специальности «Уведомление о чрезвычайных ситуациях и устранение последствий».
СК AzSigorta лицензию на деятельность получила в ноябре 2006 года. Акционером AzSigorta является одно физическое лицо. Уставный капитал компании равен 20,3 млн манатов.
А.Мамедов
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