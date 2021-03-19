Солтанов возглавил правление СК AzSigorta

Председателем правления страховой компании «AzSigorta» назначен Юсиф Солтанов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

В компании отметили, что Натиг Намазов, исполнявший обязательнгности председателя правления компании, подал в отставку по собственному желанию.

Солтанов работает в AzSigorta с 2015 года. В 2018 году назначен заместителем председателя правления.

Солтанов учился в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности «Организация бизнеса и управление», а также окончил Университет гражданской защиты Беларуси по специальности «Уведомление о чрезвычайных ситуациях и устранение последствий».

СК AzSigorta лицензию на деятельность получила в ноябре 2006 года. Акционером AzSigorta является одно физическое лицо. Уставный капитал компании равен 20,3 млн манатов.

А.Мамедов