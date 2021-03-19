Председатель Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон сказал, что ведется серьезная работа, чтобы российская вакцина "Спутник V" поступила в республику.

"Мы все знаем, что были попытки запретить регистрацию "Спутник V" в Молдавии. Мы знаем, кто был замешан и как был замешан. На данном этапе уже все препятствия сняты. Я знаю, что ведется серьёзная работа для того, чтобы мы получили вакцину "Спутник V". Я очень надеюсь, что первая партия будет гуманитарной, и дальше будут закупки за счет государства", - заявил Додон журналистам в пятницу.

"В каких объёмах и когда - не могу сказать, так как не имею права разглашать детали. Надеюсь, коллеги в ближайшие дни расскажут нам некоторые детали", - добавил он.

По его словам, этот вопрос обсуждался во вторник в ходе консультаций депутатов фракции Партии социалистов с президентом Майей Санду.

Вакцина была зарегистрирована 26 февраля.

Санду на прошлой неделе высказалась за то, чтобы "граждане имели доступ к вакцине от COVID-19 и смогли воспользоваться правом выбора вакцины".

"В настоящее время для меня важнее всего здоровье наших граждан. Это главный приоритет. Мы благодарны Европейскому союзу и странам, которые поддерживают нас в борьбе с пандемией COVID-19. Национальное агентство лекарств и медицинских изделий (AMDM) зарегистрировало российскую вакцину. Это компетенция агентства. Сейчас важнее всего - обеспечить доступ к вакцине, а также, чтобы граждане имели право выбора вакцины", - заявила Санду.

Процесс вакцинации в Молдавии начался 2 марта. До сих пор было провакцинировано чуть менее 20 тысяч врачей и других медицинских работников. Вакцинация проводится вакциной AstraZeneca южнокорейского производства. Партия из 21 600 доз этой вакцины поступила в качестве гуманитарной помощи из Румынии, а 14 400 - через платформу COVAX. В пятницу в Молдавию доставлено 24 570 доз вакцины Pfizer-BioNTech, которые также поступили через платформу COVAX.