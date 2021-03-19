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Транспорт и связь 19.03.2021 17:46

Air China купит 18 самолетов A320neo

Китайская авиакомпания Air China покупает 18 самолетов A320neo производства Airbus.

Соглашение об этом было подписано с AFS Investments I Inc., подразделением лизинговой фирмы GECAS, сообщило агентство "Синьхуа".

Стоимость авиалайнеров оценивается примерно в $2,24 млрд.

Как ожидается, сделка увеличит перевозочные мощности Air China на 2,1%, говорится в сообщении авиакомпании.

Air China является одной из крупнейших авиакомпаний в Китае. По данным на сентябрь 2020 года ее парк насчитывал 702 самолета.

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Тэги: КИТАЙ, AIRBUS, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]