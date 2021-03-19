Air China купит 18 самолетов A320neo

Китайская авиакомпания Air China покупает 18 самолетов A320neo производства Airbus.
Соглашение об этом было подписано с AFS Investments I Inc., подразделением лизинговой фирмы GECAS, сообщило агентство "Синьхуа".
Стоимость авиалайнеров оценивается примерно в $2,24 млрд.
Как ожидается, сделка увеличит перевозочные мощности Air China на 2,1%, говорится в сообщении авиакомпании.
Air China является одной из крупнейших авиакомпаний в Китае. По данным на сентябрь 2020 года ее парк насчитывал 702 самолета.
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