Air China купит 18 самолетов A320neo

Китайская авиакомпания Air China покупает 18 самолетов A320neo производства Airbus.

Соглашение об этом было подписано с AFS Investments I Inc., подразделением лизинговой фирмы GECAS, сообщило агентство "Синьхуа".

Стоимость авиалайнеров оценивается примерно в $2,24 млрд.

Как ожидается, сделка увеличит перевозочные мощности Air China на 2,1%, говорится в сообщении авиакомпании.

Air China является одной из крупнейших авиакомпаний в Китае. По данным на сентябрь 2020 года ее парк насчитывал 702 самолета.