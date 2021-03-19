Объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан в 2020г сократился на 0,3%

Несмотря на негативное влияние пандемии на многие отрасли экономики Азербайджана, в транзитном секторе наблюдается стабильность, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«В 2020 году было перевезено 8,2 млн тонн грузов, что всего на 0,3% меньше по сравнению с 2019 годом. Объем транзитных грузов в ненефтяном секторе увеличился более чем в 3,5 раза за последние 6 лет и достиг 3,5 млн тонн грузов в 2020 году. 83% перевозок осуществлялись железнодорожным транспортом, 17% - автомобильным транспортом», - сказал Джаббаров на заседании Координационного совета по транзитным грузоперевозкам.
По словам министра, транзитные перевозки грузовыми автомобилями по транзитному коридору Восток-Запад увеличивались в среднем на 100 тыс. тонн в год за последние 6 лет и достигли 600 тыс. тонн в 2020 году.
Кроме того, согласно информации министерства экономики, на встрече были обсуждены реформы и меры, предпринятые в области транзитных грузоперевозок, вопросы повышения эффективности в этой сфере и другие вопросы.
Было принято решение по назначению Тамерлана Вахабова на должность директора Объединенного транзитного оператора.
А. Мамедов
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