Объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан в 2020г сократился на 0,3%

Несмотря на негативное влияние пандемии на многие отрасли экономики Азербайджана, в транзитном секторе наблюдается стабильность, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В 2020 году было перевезено 8,2 млн тонн грузов, что всего на 0,3% меньше по сравнению с 2019 годом. Объем транзитных грузов в ненефтяном секторе увеличился более чем в 3,5 раза за последние 6 лет и достиг 3,5 млн тонн грузов в 2020 году. 83% перевозок осуществлялись железнодорожным транспортом, 17% - автомобильным транспортом», - сказал Джаббаров на заседании Координационного совета по транзитным грузоперевозкам.

По словам министра, транзитные перевозки грузовыми автомобилями по транзитному коридору Восток-Запад увеличивались в среднем на 100 тыс. тонн в год за последние 6 лет и достигли 600 тыс. тонн в 2020 году.

Кроме того, согласно информации министерства экономики, на встрече были обсуждены реформы и меры, предпринятые в области транзитных грузоперевозок, вопросы повышения эффективности в этой сфере и другие вопросы.

Было принято решение по назначению Тамерлана Вахабова на должность директора Объединенного транзитного оператора.

А. Мамедов