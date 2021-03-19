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Транспорт и связь 19.03.2021 18:54

Объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан в 2020г сократился на 0,3%

Несмотря на негативное влияние пандемии на многие отрасли экономики Азербайджана, в транзитном секторе наблюдается стабильность, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В 2020 году было перевезено 8,2 млн тонн грузов, что всего на 0,3% меньше по сравнению с 2019 годом. Объем транзитных грузов в ненефтяном секторе увеличился более чем в 3,5 раза за последние 6 лет и достиг 3,5 млн тонн грузов в 2020 году. 83% перевозок осуществлялись железнодорожным транспортом, 17% - автомобильным транспортом», - сказал Джаббаров на заседании Координационного совета по транзитным грузоперевозкам.

По словам министра, транзитные перевозки грузовыми автомобилями по транзитному коридору Восток-Запад увеличивались в среднем на 100 тыс. тонн в год за последние 6 лет и достигли 600 тыс. тонн в 2020 году.

Кроме того, согласно информации министерства экономики, на встрече были обсуждены реформы и меры, предпринятые в области транзитных грузоперевозок, вопросы повышения эффективности в этой сфере и другие вопросы.

Было принято решение по назначению Тамерлана Вахабова на должность директора Объединенного транзитного оператора.

А. Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]