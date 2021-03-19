Азербайджан передал Армении останки 15 военных, обнаруженных в районе Физули

Азербайджан в пятницу передал армянской стороне останки 15 военнослужащих, погибших в карабахской войне осенью 2020 года, сообщает армянская сторона.

"Сегодня азербайджанская сторона передала останки, по предварительным данным, 15 военнослужащих, обнаруженных в районе Физули. Их личности будут установлены после судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным армянской стороне, в период с 13 ноября по 19 марта в ходе поисковых работ в зоне конфликта найдены тела 1 тыс. 518 погибших.

Поиски погибших в зоне карабахского конфликта в настоящее время продолжаются.