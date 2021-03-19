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Карабахский конфликт 19.03.2021 19:07

Азербайджан передал Армении останки 15 военных, обнаруженных в районе Физули

Азербайджан в пятницу передал армянской стороне останки 15 военнослужащих, погибших в карабахской войне осенью 2020 года, сообщает армянская сторона.

"Сегодня азербайджанская сторона передала останки, по предварительным данным, 15 военнослужащих, обнаруженных в районе Физули. Их личности будут установлены после судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным армянской стороне, в период с 13 ноября по 19 марта в ходе поисковых работ в зоне конфликта найдены тела 1 тыс. 518 погибших.

Поиски погибших в зоне карабахского конфликта в настоящее время продолжаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]