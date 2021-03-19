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Регион 19.03.2021 18:08

В Грузии еще у одного медработника вакцина AstraZeneca вызвала анафилактический шок - СМИ

В Грузии еще у одного медицинского работника прививка вакциной AstraZeneca вызвала анафилактический шок, сообщает в пятницу грузинская телекомпания "Рустави-2".

По информации телекомпании, молодая женщина была доставлена с осложнениями после вакцинации в одну из тбилисских клиник 17 марта.

Состояние женщины на данный момент стабильное и угрозы для жизни нет, говорится в сообщении со ссылкой на врачей клиники.

Между тем, глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам в пятницу, что пока не подтверждено, что в данном случае имел место анафилактический шок.

По его словам, соответствующее заключение должен сделать комитет по изучению побочных эффектов. "Там была, подтверждаю, острая аллергическая реакция, однако был ли это анафилактический шок, это необходимо подтвердить. Сейчас она чувствует себя хорошо", - сказал Гамкрелидзе.

Накануне в грузинском городе Ахалцихе медсестра впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca. СМИ сообщили, что у женщины развился анафилактический шок. В пятницу медсестра скончалась.

В то же время, в Минздраве Грузии не намерены прекращать процесс вакцинации в стране. По словам Гамкрелидзе, смерть молодой женщины является очень тяжелым случаем, однако в борьбе с COVID-19 более эффективного средства, чем вакцины, нет.

"Вчера на заседании координационного совета очень тяжелым было обсуждение и принятие решения о том, приостановить или продолжить вакцинацию. Приостановить всегда легко, но что мы потом скажем людям, когда у нас каждый день имеются смертельные случаи из-за COVID-19?", - заявил он.

При этом Гамкрелидзе сообщил, что помимо медиков к процессу вакцинации в ближайшее время могут быть подключены и другие группы населения. Что это за группы, представитель Минздрава на данном этапе не уточнил.

Между тем, замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния в пятницу сообщила журналистам, что вакцинация в стране с сегодняшнего дня будет проходить только в многопрофильных клиниках, где есть реанимационные отделения.

Ранее МВД Грузии сообщило, что в связи со смертью 27-летней медсестры в Ахалцихе начато расследование по статье 116 Уголовного кодекса (лишение жизни по неосторожности).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВАКЦИНА, ОСЛОЖНЕНИЯ


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