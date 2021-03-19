Нефтяной объект в Эр-Рияде подвергся удару беспилотников

В Саудовской Аравии в пятницу утром беспилотники нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде, сообщает Associated Press.

По данным агентства, никакого урона объекту в результате обстрела нанесено не было, и на поставки нефти атака не повлияла. Некоторые другие СМИ, напротив, сообщают, что начался пожар.

В Саудовской Аравии осудили атаку, заявив, что она была нацелена на безопасность и стабильность мировых энергопоставок.

Ранее в пятницу йеменские повстанцы-хуситы заявили, что они запустили шесть беспилотников по одному из объектов, принадлежащих Saudi Aramco.