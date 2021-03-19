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Дальнее зарубежье 19.03.2021 20:28

Нефтяной объект в Эр-Рияде подвергся удару беспилотников

В Саудовской Аравии в пятницу утром беспилотники нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде, сообщает Associated Press.

По данным агентства, никакого урона объекту в результате обстрела нанесено не было, и на поставки нефти атака не повлияла. Некоторые другие СМИ, напротив, сообщают, что начался пожар.

В Саудовской Аравии осудили атаку, заявив, что она была нацелена на безопасность и стабильность мировых энергопоставок.

Ранее в пятницу йеменские повстанцы-хуситы заявили, что они запустили шесть беспилотников по одному из объектов, принадлежащих Saudi Aramco.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]