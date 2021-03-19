Главы Еврокомиссии и Евросовета обсудили с президентом Турции ситуацию в Восточном Средиземноморье

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд тем, касающихся Восточного Средиземноморья.
"Они обсудили результаты декабрьского Европейского совета, ситуацию в Восточном Средиземноморье, включая грядущие переговоры по урегулированию на Кипре, а также положение дел в отношениях Турции и ЕС", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
"Также речь шла о ситуации с сирийскими беженцами в Турции, а также о региональных событиях, включая обстановку в Ливии и Сирии", - отмечается в документе.
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что ожидает от саммита лидеров ЕС 25-26 марта конкретных шагов по расширению сотрудничества с Турцией, сообщает агентство "Анадолу". Он также выразил свое мнение по урегулированию на Кипре.
"Вместо попыток диктовки заведомо провальных моделей урегулирования, необходимо сконцентрироваться на новых и реальных предложениях по решению кипрского вопроса", - сказал турецкий лидер.
Неформальная встреча Греции, Турции и Великобритании и лидеров двух общин Кипра при поддержке ООН запланирована на 27-29 апреля. Стороны планируют обсудить пути решения конфликта между южным и северным Кипром, где противостояние греков-киприотов и турок-киприотов продолжается с 1974 года. Евросоюз хочет участвовать в этих переговорах в качестве наблюдателя.
Трения между Анкарой и рядом стран ЕС также вызывает нефтегазовая разведка Турции в водах Восточного Средиземноморья, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной.
Азербайджан передал Армении останки 15 военных, обнаруженных в районе Физули
Азербайджанские саперы в Карабахе обезвредили более 9,5 тыс. мин и 7 тыс. неразорвавшихся боеприпасов - ANAMA
Идея реваншизма по Карабаху не предвещает Армении ничего хорошего – МИД Азербайджана
Азербайджан разрешил еще 16 предприятиям РФ поставки продукции животноводства
ФАС запретила ереванскому «Арарату» продавать похожий на шотландский виски
Азербайджан в январе-феврале поставил нефти в Украину на $74,4 млн
Финляндия четвертый год подряд признается самой счастливой страной в мире
Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование
В Азербайджане с 22 марта стартует вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте 40+
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам