Главы Еврокомиссии и Евросовета обсудили с президентом Турции ситуацию в Восточном Средиземноморье

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд тем, касающихся Восточного Средиземноморья.

"Они обсудили результаты декабрьского Европейского совета, ситуацию в Восточном Средиземноморье, включая грядущие переговоры по урегулированию на Кипре, а также положение дел в отношениях Турции и ЕС", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Также речь шла о ситуации с сирийскими беженцами в Турции, а также о региональных событиях, включая обстановку в Ливии и Сирии", - отмечается в документе.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что ожидает от саммита лидеров ЕС 25-26 марта конкретных шагов по расширению сотрудничества с Турцией, сообщает агентство "Анадолу". Он также выразил свое мнение по урегулированию на Кипре.

"Вместо попыток диктовки заведомо провальных моделей урегулирования, необходимо сконцентрироваться на новых и реальных предложениях по решению кипрского вопроса", - сказал турецкий лидер.

Неформальная встреча Греции, Турции и Великобритании и лидеров двух общин Кипра при поддержке ООН запланирована на 27-29 апреля. Стороны планируют обсудить пути решения конфликта между южным и северным Кипром, где противостояние греков-киприотов и турок-киприотов продолжается с 1974 года. Евросоюз хочет участвовать в этих переговорах в качестве наблюдателя.

Трения между Анкарой и рядом стран ЕС также вызывает нефтегазовая разведка Турции в водах Восточного Средиземноморья, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной.