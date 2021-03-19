Нефть дорожает, но может завершить неделю падением на 8%, Brent - $63,74 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу.
Однако итогам недели они могут продемонстрировать максимальное падение с октября - более чем на 8%, отмечает Trading Economics.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 в пятницу составляет $63,74 за баррель, что на $0,46 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,56 за баррель, что на $0,56 (0,93%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало укрепление доллара, а также новости о замедлении вакцинации в некоторых странах, отмечает Bloomberg. Ранее ряд европейских стран приостановили использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Некоторые из них, включая Германию, Францию и Италию, объявили о возобновлении использования препарата.
Помимо этого, опасения инвесторов вызывает растущая напряженность в отношениях США и России.
"Напряженность в отношениях США и России усиливается, и Вашингтон угрожает Москве санкциями, - приводит слова аналитика Blue Line Futures Филипа Штрайбле MarketWatch. - Один из способов, которым может ответить Россия, - ударить по американским сланцевым производителям, наводнив рынок нефтью".
Сырьевой аналитик UBS Group AG считает, что откат на нефтяном рынке был неизбежен. Однако, по словам эксперта, поскольку ОПЕК+ "придерживается осторожного подхода к производству, на рынке нефти должен наблюдаться дефицит предложения, и нефтяные цены снова восстановятся".
Аналитики Julius Baer также полагают, что нефтяной рынок находится в состоянии временной консолидации.
"Фундаментальные показатели практически не изменились, - сказал главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер. - Спрос на нефть в странах западного мира должен восстанавливаться вслед за экономикой, мерами ее поддержки, вакцинацией и ослаблением ограничительных мер".
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