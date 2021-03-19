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ТЭК 19.03.2021 19:36

Нефть дорожает, но может завершить неделю падением на 8%, Brent - $63,74 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу.

Однако итогам недели они могут продемонстрировать максимальное падение с октября - более чем на 8%, отмечает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 в пятницу составляет $63,74 за баррель, что на $0,46 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,56 за баррель, что на $0,56 (0,93%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало укрепление доллара, а также новости о замедлении вакцинации в некоторых странах, отмечает Bloomberg. Ранее ряд европейских стран приостановили использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Некоторые из них, включая Германию, Францию и Италию, объявили о возобновлении использования препарата.

Помимо этого, опасения инвесторов вызывает растущая напряженность в отношениях США и России.

"Напряженность в отношениях США и России усиливается, и Вашингтон угрожает Москве санкциями, - приводит слова аналитика Blue Line Futures Филипа Штрайбле MarketWatch. - Один из способов, которым может ответить Россия, - ударить по американским сланцевым производителям, наводнив рынок нефтью".

Сырьевой аналитик UBS Group AG считает, что откат на нефтяном рынке был неизбежен. Однако, по словам эксперта, поскольку ОПЕК+ "придерживается осторожного подхода к производству, на рынке нефти должен наблюдаться дефицит предложения, и нефтяные цены снова восстановятся".

Аналитики Julius Baer также полагают, что нефтяной рынок находится в состоянии временной консолидации.

"Фундаментальные показатели практически не изменились, - сказал главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер. - Спрос на нефть в странах западного мира должен восстанавливаться вслед за экономикой, мерами ее поддержки, вакцинацией и ослаблением ограничительных мер".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]