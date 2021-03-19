В Киеве и Киевской области объявляют трехнедельный локдаун из-за стремительного распространения коронавируса

Локдаун в Киеве необходим для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей, ведь количество больных в столице растет, заявляет мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Всего в стационарах города сегодня лечатся 3 453 больных коронавирусом. По сравнению с январем этого года заболеваемость увеличилась почти в два раза и продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза", - отметил Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

Мэр подчеркнул, что его решения продиктованы не погоней за рейтингом, а ответственностью за жизнь и здоровье киевлян.

"Я понимаю, сколько недовольных людей. Я понимаю, что всем сложно, но мы должны преодолеть этот вызов. Я тоже не в восторге от локдауна. Но политика - это и умение брать на себя ответственность, несмотря на цифры различных персональных рейтингов. Сейчас не до них! На кону - жизнь. Прошу всех понять это и ответственно относиться к ситуации", - призвал Кличко.

Он заверил, что последствия игнорирования ситуации могут быть катастрофическими.

"Наша задача - сохранить здоровье и жизни киевлян. Поэтому, чтобы приостановить такое стремительное расползание болезни, чтобы не легла медицинская система, мы были вынуждены принять решение о строгие ограничения. Если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими", - отметил градоначальник.

Ранее было объявлено о введении запрета на работу баров, ресторанов и кафе, а также на торговлю непродовольственными товарами, кроме как по адресной доставке, на время действия введенных ограничительных мер для противодействия распространения Covid-19 с 20 марта по 9 апреля 2021 года включительно.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение было принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Запрещена работа торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами, при этом количество посетителей магазинов не должно превышать одного покупателя на 20 кв м в магазинах площадью более 200 кв м.

Проведение религиозными организациями богослужений допускается, что если в помещении обеспечено присутствие не более одного человека на 10 кв м площади.

Перевозка пассажиров, в том числе в городском транспорте, в том числе в режиме маршрутного такси, допускается в количестве не более, чем 50% мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства. При этом перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и осуществляет контроль использования средств индивидуальной защиты пассажирами.

Запрещен прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины. Запрещено проведение всех массовых, включая спортивные, развлекательные и социальные мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Также на указанный период запрещен прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников и производителей аудиовизуальных произведений.

Как сообщалось, Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области вошли в "красную" карантинную зону эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

В Киевской области из-за стремительного распространения коронавируса также вводят усиленные карантинные ограничения с 21 марта по 9 апреля.

"Учитывая стремительный рост числа заболеваний коронавирусом, а также резкий рост количества случаев, когда пациенты с COVID нуждаются в госпитализации, было проведено внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона с 21 марта", - заявил на брифинге в пятницу глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

Меры, озвученные Володиным, практически полностью совпадают с принимаемыми в Киеве.