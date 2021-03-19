Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.03.2021 23:05

Азербайджан в январе-феврале поставил нефти в Украину на $74,4 млн

Украина в январе-феврале 2021 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до 217,873 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за два месяца импортировано сырье на $74,4 млн (рост на 21,3%). Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИМПОРТ


Похожие новости


Транзит азербайджанской нефти через Украину в Беларусь в 2020г составит 880 тыс. т Укртранснафта продала БНК 80 тыс. тонн азербайджанской нефти Укртранснафта продаст БНК 80 тыс. тонн азербайджанской нефти Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефти в Украину на $216 млн Укртранснафта планирует до конца года прокачать еще 2-3 танкерные партии азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ Азербайджан в январе-августе поставил в Украину нефти почти на $200 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]