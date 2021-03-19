Азербайджан в январе-феврале поставил нефти в Украину на $74,4 млн

Украина в январе-феврале 2021 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до 217,873 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за два месяца импортировано сырье на $74,4 млн (рост на 21,3%). Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

А.Азизов